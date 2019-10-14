СМИ рассказали о снижении цен на съемные квартиры

Снимать квартиру в крупных городах стало дешевле. Цены на аренду в нескольких миллионниках в октябре снизились: собственники готовы уступить до 1,5 тысячи рублей в месяц.

О ситуации на рынке съемного жилья рассказал «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков сайта по поиску недвижимости. Снижение цен наиболее ощутимо в Казани, Челябинске и Екатеринбурге.

В первых двух городах аренда стала дешевле на 6%, по сравнению с прошлым месяцем. За квартиры здесь в среднем просят по 15,6 и 11,3 тысячи.

На отдельные типы жилья, отметили специалисты, цены в некоторых городах упали еще больше. Например, в Омске двухкомнатные квартиры стали дешевле на 11% и стоят около 16,1 тысячи рублей ежемесячно. В Екатеринбурге жилье с такими же параметрами обойдется в 29,4 тысячи, что на 10% меньше средних сумм по аренде в сентябре.

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В российских городах-миллионниках съемная квартира стоит порядка 16,05 тысячи рублей в месяц — это данные за октябрь. Хозяева скинули около полутора тысяч от стоимости аренды, что говорит о сложностях со спросом.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов заметил, что в последние месяцы цены на аренду росли, а реальные доходы населения, наоборот, продолжали падать.

«Квартиры медленно сдаются, и многие собственники предпочли снизить ставки, получив взамен более предсказуемые сроки экспозиции», — пояснил он.

В ЦИАН добавили, что в Москве стоимость арендуемого жилья по-прежнему довольно высока. За однокомнатную квартиру, с учетом цен на жилье в центре, придется выложить порядка 38,1 тысячи рублей в месяц. В Санкт-Петербурге «однушка» обойдется в 24,7 тысячи рублей ежемесячно.