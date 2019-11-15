СМИ рассказали о школьнике из Перми, который хотел убить 50 человек

Массовое убийство готовил учащийся одной из школ Пермского края. План совершения будущего преступления подросток описал в тетради. Записи вовремя попали к правоохранительным органам.

Речь идет о мальчике из Чердыни, сообщил сайт Ura.Ru со ссылкой на источник. С ним уже начали работать специалисты, в частности, медицинские работники.

В материале указано, что школьник составил список того, что ему необходимо сделать для осуществления задуманного.

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Первым пунктом указано «достать деньги». Потом идет речь об оружии и изготовлении самодельного взрывного устройства.

«Выждать момент, убить минимум 50 человек», — выделил для себя задачи юноша.

На страницах тетради он процитировал фразы, которые отнес к субкультуре «АУЕ». Высказывания, по словам подростка, были «частью меня, а я — часть их».

В ГУ МВД по Пермскому краю заметили, что противоправных действий подросток так и не совершил.

В 2018 году пермские школьники все же довели до конца задуманное. Они устроили резню в школе, в результате которой пострадали 13 человек.