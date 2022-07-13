СМИ рассказали о серьезных переломах у главы Росавиации

Главу Росавиации Александра Нерадько госпитализировали в реанимацию с множественными ушибами и переломами, сообщил источник Telegram-канала Shot. По его словам, такие травмы функционер получил после падения с велосипеда.

Пострадавший не смог объяснить, как именно все произошло. Источник издания в больнице рассказал, что врачи диагностировали у Нерадько гематомы на лице, ушибы, а также переломы ребер и костей таза. Медики провели операцию, сейчас глава Росавиации находится в удовлетворительном состоянии.

В Подмосковье дачник во время ремонта крыши не удержался и упал вниз. Он наткнулся на электропилу и получил серьезное ранение гортани. Его госпитализировали в Ступинскую областную клиническую больницу. Врачи сумели спасти молодого человека, спустя некоторое время у него восстановилась речь, раны зарубцевались, его выписали домой.