СМИ рассказали о росте цен на полеты в экономклассе

Билеты экономкласса на авиапутешествия подорожали. С января по август 2019 года их стоимость выросла на 24,1%. Рост цен стал самым высоким с момента кризиса 2008 года.

Соответствующие данные Росстата привела газета «Известия». В ведомстве заметили, что в предыдущие годы билеты за указанный период дорожали в пределах 2-19%. В среднем стоимость билета экономкласса, по сравнению с августом 2018-го, стала выше на 18,3% в годовом выражении при расчете на 1000 километров пути.

В Минтрансе подчеркнули, что рост цен на билеты не должен превышать инфляцию. Министерство намерено принять меры, которые будут направлены на сдерживание удорожания перелетов. Эксперты полагают, что для этого потребуется финансовая поддержка государства.

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Решение Минтранса, отмечено в материале, при долгосрочной перспективе потребует выравнивания конкурентной среды. Соответственно, придется более активно субсидировать региональные и местные перевозки. Придется отказаться и от «плоских» тарифов на магистральных линиях.

Кроме того, как отметили специалисты, на росте цен на авиабилеты в 2019 году сказался рост издержек авиакомпаний, которые накапливались в течение нескольких лет. Свою роль сыграл и резкий скачок цен на топливо в прошлом году.