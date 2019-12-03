СМИ рассказали о росте средних цен на лекарства

Жителям России приходится тратить больше денег на лекарства. Средний чек на препараты в октябре вырос почти на 7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и впервые превысил 200 рублей.

Об увеличении цен рассказала газета «Известия» со ссылкой на информацию аналитиков DSM Group. Аналитики подсчитали, что за пачку лекарства в среднем россияне платили 206,6 рубля. Показатель на 6,9% выше прошлогоднего.

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Цены, по мнению специалистов, растут из-за снижения сбыта недорогих лекарств. Медикаменты дешевле 50 рублей за 10 месяцев 2019 года просели по продажам на 13% в натуральном выражении и на 11% — в денежном.

От недорогих препаратов россияне попросту отказываются, так как они устарели и малоэффективны. Эксперты отмечают снижение спроса на активированный уголь, мукалтин, перекись водорода, бактерицидный пластырь и аспирин.

Кроме того, по словам аналитиков, средняя стоимость препаратов может расти из-за того, что все большее число потребителей предпочитают приобретать большие упаковки — они стоят дешевле.