СМИ рассказали о работе фирм штатных сотрудников ФБК

Фонд борьбы с коррупцией* зарегистрировали в 2011 году как некоммерческую организацию. Прозрачность фонда — это необходимое условие его работы. Однако редакция RT выяснила, что штатные сотрудники учредили одновременно несколько коммерческих структур, которые получают прибыль.

По данным издания, работу данных компаний «прозрачной назвать трудно». Специалисты полагают, что такое распределение деятельности «может быть связано с занижением налогооблагаемой базы по некоторым видам обязательных платежей».

«Подобное дробление деятельности может иметь под собой несколько причин. Первая — налоговая оптимизация. Так проще экономить, завышать затраты и занижать прибыль», — пояснил председатель центра правовой помощи «Дело жизни» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он добавил, что, по действующему законодательству, регистрировать юрлица на сотрудников некоммерческих организаций не запрещается.

«Однако есть ряд решений арбитражных судов, признававших такое дробление злоупотреблениями в налоговой сфере», — пояснил юрист.

Председатель Московской коллегии адвокатов «АиБ» Глеб Плесовских согласился с такой точкой зрения. Подобные схемы часто применяют для оптимизации налогообложения.

«Компания, которая платит шестипроцентный налог на упрощенке (упрощенная система налогообложения. — RT), однако приближается к лимитам по объему выручки, может продолжить свою работу путем создания аналогичного юридического лица — «клона», — пояснил адвокат и добавил, что таким образом организация «может не переходить на общую систему налогообложения и существенно сэкономить на налогах».

«Органы Федеральной налоговой службы однозначно трактуют такие действия как искажение сведений о фактах хозяйственной жизни организации. Если налоговый инспектор придет к выводу об умышленных действиях по уменьшению налогооблагаемой базы, нарушителю грозит ответственность в размере 40% от суммы неуплаченных налогов согласно п. 3 ст. 122 НК РФ», — подчеркнул Плесовских.

* Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.