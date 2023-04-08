Общество 08 апреля 2023, 11:28 СМИ рассказали о провальном штурме ЗАЭС со стороны украинских войск Times сообщила о провальной попытке бойцов ВСУ захватить ЗАЭС в октябре 2022 года РИА «Новости»

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Элитные подразделения Вооруженных сил Украины осенью прошлого года попытались захватить Запорожскую атомную электростанцию, но операция провалилась. Об этом сообщила газета The Times.

По информации издания, в операции приняли участие более 600 украинских военных. Они пытались высадиться на левый берег реки Днепр в середине октября. Для десанта были задействованы более 30 плавсредств. Военные ВСУ были вооружены гранатометами, пулеметами и противотанковыми комплексами.

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В публикации отмечается, что ВСУ не ожидали натолкнуться на жесткое сопротивление. По словам одного из участников операции, российская сторона построила в данном районе «очень густую оборону». Авторы статьи также отметили, что украинские власти тогда не признали факт атаки на Запорожскую атомную станцию.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре 2022 года назвал атаки со стороны ВСУ на Запорожскую АЭС ядерным терроризмом. Он отметил, что некоторые снаряды поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование станции.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в начале апреля сообщил о скоплении боевиков ВСУ для форсирования Днепра и захвата ЗАЭС. По его словам, значительные силы противника зафиксированы в районе села Разумовка, по ним нанесены превентивные удары.