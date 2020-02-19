СМИ рассказали о нехватке в России консультантов и инженеров. К чему это ведет?

Бизнес-консультанты, инженеры, рабочие и страховщики в России в дефиците. Эксперты полагают, что нехватка этих специалистов приведет в итоге к спаду промышленного производства. Компаниям поможет корпоративное обучение: кадры нужно растить «под себя».

В январе 2020 года на рынке на 100 вакансий было 710 подходящих резюме, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Неadhunter. По нескольким специальностям цифры существенно ниже: выбрать иногда невозможно даже из двух кандидатов.

Если не решить проблему с дефицитом бизнес-консультантов, инженеров и рабочих, то в стране замедлится рост промышленности. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов заметил, что ситуация ведет к потере кадрового потенциала в этой сфере.

«Улучшить ситуацию поможет как минимум информационная поддержка», — заметил специалист.

Консультантов, считает он, не хватает, поскольку большинство представителей профессии высокого уровня по найму работать не хотят и занимаются развитием своего дела.

После получения диплома в профессии остаются около 20% от всех инженеров. На начальных позициях здесь очень мало платят, а системы наставничества практически нет. Эксперты заметили, что компаниям требуются узкие специалисты, каких почти нет на рынке труда. Если бы работодатели вкладывались в дополнительное обучение молодых специалистов и обеспечивали достойную зарплату, ситуация может измениться.

У рабочих зарплаты тоже невысокие. Поэтому молодежь стремится получить высшее образование, рассчитывая на рост заработка в перспективе. Высокие доходы в этой сфере не характерны ни для начала, ни для вообще всей карьеры.

Страховщиков мало, поскольку большинство соискателей не хотят навязывать дополнительные продукты при продажах. А это обеспечивает большую часть их заработка.