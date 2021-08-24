СМИ рассказали о финансировании изданий, объявленных иноагентами в России

Некоммерческая организация Journalism Development Network, которая базируется в Соединенных Штатах, выделила 3,6 миллиона долларов «на развитие расследовательской журналистики» в России. Об этом сообщил RT.

В налоговой декларации организации указано, что в 2019 год на ее счет в качестве пожертвований и грантов поступило 12,8 миллиона долларов. Из них 7,2 миллиона было получено от американских властей. Согласно отчетности, Journalism Development Network выделила 3,6 миллиона долларов на поддержку расследовательской журналистики в РФ и в некоторых сопредельных с ней странах.

Выяснилось, что организация управляет расследовательской структурой OCCRP, объединяющей отдельных журналистов и СМИ, которые занимаются расследованиями. Госдеп США, ряд американских НКО и британский Форин-офис финансируют этот проект. RT обратил внимание на то, что Стокгольмскую школу экономики в Риге финансирует OCCRP, а в этом городе располагаются редакции «Медузы»* и «Важных историй».**

* СМИ признано иноагентом в России.

** СМИ признано иноагентом в России.