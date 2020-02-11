СМИ рассказали о блокировке счетов Нурмагомедова. А он не в курсе

СМИ рассказали, что российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову заблокировали все счета его ММА-клуба. Якобы виноват небольшой долг по налогам. Папа и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов в разговоре с «360» заявил, что не в курсе этого, но будет разбираться.

«Нет, не слышал об этом. Не знаю, кто кому задолжал», — заявил он в беседе с «360». Нурмагомедов-старший не знает и того, кому задолжал клуб. Теперь придется разбираться в произошедшем.

«Надо по бумагам посмотреть. Как это будет выглядеть, если я буду говорить о том, чего не знаю?» — отметил отец бойца.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что задолженность бойцовского клуба Eagles составила 9400 рублей. При этом якобы кредиторы не смогли найти компанию по месту регистрации. Уточняется, что счета клуба заморожены, сайт не функционирует, а тренировки в московской секции приостановлены.

Ранее информационный портал Sherdog признал Хабиба Нурмагомедова лучшим в мире бойцом. В рейтинге он обошел американцев Джона Джонсона и Генри Сехудо. В первую десятку вошли американцы Стипе Миочич, Даниель Кормье, Тони Фергюсон, Камару Усман, Деметриус Джонсон, новозеландец Исраэль Адесанья и австралиец Александр Волкановски.