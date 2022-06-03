СМИ рассказали, как жители деревни в Ленобласти страдают из-за ржавой воды в кранах

Жители деревни Белогорка в Ленинградской области уже восемь лет жалуются на ржавую воду в кранах. «Невские новости» рассказали об этой ситуации.

Вода ярко-оранжевого цвета льется из кранов часто — обычно после отключений воды, которые в деревне происходят чаще обычного. Жители деревни утверждают, что постоянно пишут жалобы в местную администрацию и рассказывают о ситуации в соцсетях, однако их сообщения игнорируют. Местные считают, что для исправления ситуации необходимо менять всю систему водоснабжения в поселке.

В администрации Сиверского городского поселения Гатчинского района утверждают, что ответственность за ржавую воду лежит на собственнике домов - администрации Гатчинского муниципального района.

Как рассказал председатель общественного совета деревни Белогорка Марсель Васильев, обращения от жителей поступают после плановых или аварийных отключений воды. При этом в апреле этого года воду в поселке отключали три раза, а с начала года — около 10 раз.

«За десятилетия эксплуатации водораспределительной сети она исчерпала свой ресурс. На стенках труб появляется осадок и ржавчина, которые при гидравлическом ударе (после возобновления водоснабжения) из-за отсутствия автоматизированного процесса пуска насосов летят в водораспределительную сеть квартир потребителей», — объясняет Васильев.

При этом в МУП ЖКХ «Сиверский» утверждают, что никаких обращений от жителей не поступало, а система водоснабжения находится в исправном состоянии.

В пресс-службе комитета по ЖКХ Ленобласти сообщили, что в Белогорке планируют построить и ввести в эксплуатацию две новые станции водоподготовки — но работы запланированы только на 2024 год. Жители надеются, что это решит проблему, однако ждать придется еще два года.