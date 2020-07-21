СМИ рассказали, как обжаловать штраф ГИБДД

Отмечается, что не стоит игнорировать полученный штраф. Сумма удваивается спустя 70 суток, после чего последствия могут быть весьма серьезными.

Необходимо сделать следующее, чтобы обжаловать штраф: в течение 10 дней успеть опровергнуть штраф; подать жалобу и указать обстоятельство заказным письмом или через «Госуслуги»; указать свои личные данные в документе и кратко изложить суть претензии, напомнив, что вы не согласны с постановлением; уточнить номер, дату постановления и обозначить требование об его отмене.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров отправил министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву письмо с предложением освободить от транспортного налога при простое машины в течение шести месяцев и дольше.

Отмечается, что жителям страны приходится платить транспортный налог в полном объеме, даже в том случае, если они долго не пользуются своими машинами.