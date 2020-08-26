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    26 августа 2020, 05:45

    СМИ рассказали, как COVID-19 повлиял на рост безработицы в РФ

    Александра Ломейко

    В апреле 2020 года число безработных в России выросло на 800 тысяч человек — с 3,49 до 4,29 миллиона. Этот прирост безработицы стал последним крупным сокращением числа рабочих мест. Вместе с этим их число за второй квартал увеличилось почти на 200 тысяч человек.
    СМИ рассказали, как COVID-19 повлиял на рост безработицы в РФ

    Апрельский прирост безработицы оказался последним крупным сокращением числа рабочих мест, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. На этот период пришлось начало эпидемии коронавируса и введение ограничений.

    В мае занятых в России было меньше всего, но потом этот показатель дал рост на 0,2% от объема рабочей силы. Причем на фоне спада производства, приостановки работы многих отраслей бизнеса и обвала на инвестиционном рынке.

    Сокращение и прирост числа рабочих мест летом 2020 года показали удивительную синхронность. Частично это можно объяснить демографическим фактором. Кроме того, в июле рабочей силы в стране стало меньше, поскольку численность незанятых выросла, но работу они не искали.

    В основном безработными оказались те, у кого стала меньше или исчезла совсем возможность другого вида заработка. И предпринимательского в том числе.

    Исходя из динамики появления новых рабочих мест, для экономики РФ резерва новой безработицы, вероятно, хватит до момента, когда отдаленные последствия пандемии окажут свое влияние на рынок труда. Вместе с этим «ковидную» безработицу пока что можно отнести к социальному явлению крупных городов и регионов.

    Новости SMI.FM