СМИ рассказали, как COVID-19 повлиял на рост безработицы в РФ
Апрельский прирост безработицы оказался последним крупным сокращением числа рабочих мест, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. На этот период пришлось начало эпидемии коронавируса и введение ограничений.
В мае занятых в России было меньше всего, но потом этот показатель дал рост на 0,2% от объема рабочей силы. Причем на фоне спада производства, приостановки работы многих отраслей бизнеса и обвала на инвестиционном рынке.
Сокращение и прирост числа рабочих мест летом 2020 года показали удивительную синхронность. Частично это можно объяснить демографическим фактором. Кроме того, в июле рабочей силы в стране стало меньше, поскольку численность незанятых выросла, но работу они не искали.
В основном безработными оказались те, у кого стала меньше или исчезла совсем возможность другого вида заработка. И предпринимательского в том числе.
Исходя из динамики появления новых рабочих мест, для экономики РФ резерва новой безработицы, вероятно, хватит до момента, когда отдаленные последствия пандемии окажут свое влияние на рынок труда. Вместе с этим «ковидную» безработицу пока что можно отнести к социальному явлению крупных городов и регионов.