СМИ рассказали, как COVID-19 повлиял на рост безработицы в РФ

В апреле 2020 года число безработных в России выросло на 800 тысяч человек — с 3,49 до 4,29 миллиона. Этот прирост безработицы стал последним крупным сокращением числа рабочих мест. Вместе с этим их число за второй квартал увеличилось почти на 200 тысяч человек.

Апрельский прирост безработицы оказался последним крупным сокращением числа рабочих мест, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. На этот период пришлось начало эпидемии коронавируса и введение ограничений.

В мае занятых в России было меньше всего, но потом этот показатель дал рост на 0,2% от объема рабочей силы. Причем на фоне спада производства, приостановки работы многих отраслей бизнеса и обвала на инвестиционном рынке.

Сокращение и прирост числа рабочих мест летом 2020 года показали удивительную синхронность. Частично это можно объяснить демографическим фактором. Кроме того, в июле рабочей силы в стране стало меньше, поскольку численность незанятых выросла, но работу они не искали.

В основном безработными оказались те, у кого стала меньше или исчезла совсем возможность другого вида заработка. И предпринимательского в том числе.

Исходя из динамики появления новых рабочих мест, для экономики РФ резерва новой безработицы, вероятно, хватит до момента, когда отдаленные последствия пандемии окажут свое влияние на рынок труда. Вместе с этим «ковидную» безработицу пока что можно отнести к социальному явлению крупных городов и регионов.