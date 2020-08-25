СМИ рассказали, к чему приведут новые правила по режиму отдыха водителей

Новые требования к режиму труда и отдыха водителей могут повлиять на увеличение себестоимости перевозки и росту цен на конечную продукцию на 5%. Ожидается, что приказ Минтранса вступит в силу с 1 января 2021 года.

Проект документа опубликовали в начале августа, напомнила газета «Коммерсант». По новым правилам водитель не может находиться за рулем более девяти часов в сутки и 56 — в неделю. Причем за две недели подряд порог равняется 90 часам. Через 4,5 часа за рулем также необходимо сделать перерыв с минимальной длительностью в 45 минут.

Приказ, пояснили в Минтрансе, разработали для того, чтобы привести российские нормы в соответствии с международными требованиями, и интересы водителей он только защищает. Тем не менее перевозчики уже подсчитывают возможные издержки, если новые требования примут. Они пришли к выводу, что затраты на одного водителя, скорее всего, увеличат себестоимость перевозки на 10-40%. Вырастет и цена конечной продукции — на 5%.

Некоторые игроки рынка полагают, что из-за нового закона автоперевозчики окажутся в менее выгодном положении, чем железнодорожные. В частности это произойдет, поскольку сроки и стоимость этих типов перевозки сблизятся.

Аналитики подчеркнули, что в итоге все будет зависеть от контроля за соблюдением новых норм. В целом, если требования ужесточатся, мелкие и средние игроки покинут рынок, а его конкурентная среда станет хуже. Кроме того, российские перевозчики могут оказаться в неконкурентных условиях с белорусами, казахами и армянами.