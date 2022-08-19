СМИ рассказали, что только 8% россиян при виде бездомного животного обращаются в спецслужбы

Опрос ВЦИОМ Онлайн, проведенный в рамках совместного проекта с kp.ru, показал, что лишь 8% российских граждан активно участвуют в решении проблемы бродячих собак и бездомных кошек. Об этом написал сайт kp.ru.

Примерно 72% опрошенных заявили, что не знают, куда следует обращаться. Около 21% отметили, что знают, что при виде бездомных кошек или собак нужно сообщить в специальные органы, при этом 13% никогда этого не делают и предпочитают не заниматься этой проблемой.

Лишь 8% граждан добросовестно звонят в организации, помогающие бездомным животным.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет со всех регионов страны.