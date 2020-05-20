СМИ рассказали, что планируют делать новые партии перед выборами

По данным издания, повестка «Зеленой альтернативы», естественно, сводится к экологии: проблема лесных пожаров, пагубное использование пластика в огромных масштабах, жестокое обращение с животными. Однако шансы проявить себя в большой политике у «Зеленой альтернативы» совсем не большие, так как все эко-темы обычно берут на вооружение крупные парламентские партии.

А вот у партии основателей Faberlic Алексея Нечаева и Александра Даванкова даже сайта пока нет. В Facebook представители «Новых людей» заявили, что будут активно участвовать в выборах, но пока не известно, в каких именно. Пресс-секретарь партии ИА ПС на связь не вышел.