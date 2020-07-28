СМИ рассказали, что изменится в жизни россиян с 1 августа

По данным издания, планируется, что с первых чисел августа Россия возобновит международное авиасообщение, несколько категорий пенсионеров смогут получить повышенные пенсии, на 3% поднимется цена на газ.

Среди других изменений: расширение тарифного коридора ОСАГО, запрет на анонимное пополнение кошельков, защита сотрудников, попавших под сокращение, а также снятие ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, и разрешение иностранным студентам работать в свободное от учебы время.