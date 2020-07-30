СМИ раскрыли зарплаты ведущих и участников шоу «Дом 2»

Первая ведущая проекта Ксения Собчак, которая вела телестройку восемь лет, получала ежемесячно 100 тысяч долларов. Нынешние ведущие — Ольга Бузова и Ксения Бородина — зарабатывают не больше 30 тысяч долларов, а менее известный Влад Кадони — 140 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА ФАН.

Максимальный доход участника шоу на сегодня составляет 140–150 тысяч рублей. Каждый новичок изначально проводит испытательный срок в два месяца. Затем уже среди новеньких распределяют ставки. Самые яркие участники получают от 70 до 150 тысяч рублей. К тому же им достаются бонусы за рекламу: участники проекта могут «по бартеру» получать новую одежду, пользоваться услугами косметологов и пластических хирургов.

Маргарита Ларченко, экс-участница реалити-шоу, рассказала, что ее зарплата составляла 95 тысяч рублей.

«Максимальную зарплату не дали: сказали — на данный момент нет ставок», — поделилась бывшая участница.