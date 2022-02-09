СМИ раскрыли диагноз госпитализированного Жириновского

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом, предположительно, он заразился «омикрон»-штаммом. Об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал Ura.ru.

«Жириновский мог заразиться «омикрон“-штаммом коронавируса (в последнее время лидер ЛДПР полностью пропал из повестки и перестал появляться на публике)», — сообщило агентство.

Сообщения о госпитализации Жириновского в Москве в среду появились в СМИ. В них говорилось, что Жириновский находится под постоянным контролем врачей. Источник РИА «Новости» ранее подтвердил, что лидера ЛДПР госпитализировали в Центральную клиническую больницу, диагноз собеседник агентства не уточнил. При этом в самой ЦКБ, которая находится в введении Управления делами президента РФ, отказались комментировать эту информацию.

Telegram-канал Mash писал, что на фоне коронавируса у Жириновского развилась двусторонняя пневмония, у политика 50–75% поражения легких.

Изначально в ЛДПР не подтверждали информацию о госпитализации. Руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин сообщил «360», что Жириновский хорошо себя чувствует и продолжает работать. А зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил Lenta.ru, что это «слухи и сплетни».

Жириновский ранее заявлял, что восемь раз прививался от коронавируса.