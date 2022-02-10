СМИ раскопали судимость у читавшей Хармса учительницы. У нее было другое ФИО

Бывшая учительница петербургской гимназии № 168 Серафима Сапрыкина, которая уволилась после чтения стихов Хармса, возможно, имела судимость за нападение с ножом в Волгограде в 2007 году, написал Telegram-канал «Mash на Мойке». После этого Сапрыкина сменила имя. Сама она опровергла свою судимость.

По данным Mash, в октябре 2007 года Сапрыкина, которая тогда еще носила свое ФИО от рождения Сима Чингизовна Казимова, во время пьяной посиделки дома у знакомого поругалась с приятелем, он ударил ее, после чего она схватилась за нож и два раза попала ему в грудь, повредив легкое. В декабре 2008 года ее осудили на два года условно с испытательным сроком шесть месяцев. В 2013 году Казимова полностью поменяла ФИО и переехала в Петербург, где потеряла паспорт, и там же, в городе на Неве, получила новый.

В Теlеgrаm-канале Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области сообщили, что Сима Казимова действительно была осуждена. При этом она не признала свою вину.

Серафимова заявила изданию «Фонтанка», что информация о ее судимости — «ложь». В качестве доказательства она предоставила справку об отсутствии судимости, которую получила в конце 2021 года, когда планировала перейти из гимназии № 168 в школу № 70. Она также объяснила смену ФИО. По ее словам, Казимова — ее девичья фамилия. Но отчество отличается от того, которое указал Mash.

«Я действительно сменила имя и отчество с Симы Казимовны на Серафиму Олеговну, потому что так благозвучнее», — сказала она.

Сапрыкина добавила, что в 2008 году училась на философском факультете в Волгограде и ни в каких судебных тяжбах не участвовала. Судиться с «Mash на Мойке» она не намерена, так как не хочет столкнуться с новой волной травли.