По данным издания, это произошло 7 января на авиалайнере Airbus A320 азербайджанских авиалиний AZAL. Он летел из Баку в московский аэропорт Внуково.

По словам мужчины, поведение командира воздушного судна вызывало нервозность у пассажиров, поскольку самолет несколько раз попадал в турбулентность. В авиакомпании не назвали имя пилота и заверили, что после случившегося будет проведено служебное расследование.

«По итогам проверки будет дана оценка действиям командира воздушного судна и в случае нарушения норм и правил авиакомпании будут предприняты соответствующие меры в отношении экипажа», — пояснили в AZAL.