СМИ: ради беседы со знакомым пилот авиарейса Баку — Москва оставил штурвал
Один из пассажиров авиарейса Баку — Москва рассказал, что во время полета командир воздушного судна регулярно покидал кабину пилотов, чтобы пообщаться со своим знакомым, который сидел в бизнес-классе. Об этом сообщи портал News.ru.
По данным издания, это произошло 7 января на авиалайнере Airbus A320 азербайджанских авиалиний AZAL. Он летел из Баку в московский аэропорт Внуково.
По словам мужчины, поведение командира воздушного судна вызывало нервозность у пассажиров, поскольку самолет несколько раз попадал в турбулентность. В авиакомпании не назвали имя пилота и заверили, что после случившегося будет проведено служебное расследование.
«По итогам проверки будет дана оценка действиям командира воздушного судна и в случае нарушения норм и правил авиакомпании будут предприняты соответствующие меры в отношении экипажа», — пояснили в AZAL.