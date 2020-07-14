СМИ: протодиакон Андрей Кураев оценил новый Mercedes столичной монахини

Протодиакон Андрей Кураев оценил новый Mercedes-Benz S-класса настоятельницы Покровского женского монастыря столицы игуменьи Феофании. По информации СМИ, покупка была совершена недавно.

Уточняется, что такой автомобиль стоит приблизительно 10 миллионов рублей. Как сообщил «ФедералПресс», это не первая дорогостоящая машина Феофании. Так, за 13 лет она сменила около четырех автомобилей.

Кураев рассказал, что игуменья однажды отказала в помощи служившему у нее священнику Алексию Голубеву. По его словам, тот попросил у Феофании деньги на операцию для сына. В результате семимесячный Костя скончался.

«Катайся, матушка, катайся. В ад надо ехать с комфортом», — написал Кураев в LiveJournal.

В конце апреля нынешнего года Кураева временно отстранили от проведения церковных служб и таинств. Причиной этого было названо публичное оскорбление настоятеля Богоявленского Елоховского кафедрального собора Москвы Александра Агейкина в день его смерти. Патриарх Русской православной церкви Кирилл отметил, что до этого на Кураева уже поступали жалобы.