СМИ: проректора севастопольского вуза заподозрили в получении взятки
Правоохранители задержали проректора Севастопольского государственного университета по экономическим вопросам и управлению кампусом Владислава Большенко по подозрению в получении взятки. Речь идет о пяти миллионах рублей, передает «ФедералПресс».
По данным издания, Большенко задержали на прошлой неделе. Представители университета заверили, что вуз всячески будет помогать всем проверяющим органам.
«По нашей информации он задержан по подозрению в совершении экономических преступлений», — цитирует пресс-службу СевГУ РИА «Новости».