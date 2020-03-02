СМИ: проректора севастопольского вуза заподозрили в получении взятки

По данным издания, Большенко задержали на прошлой неделе. Представители университета заверили, что вуз всячески будет помогать всем проверяющим органам.

«По нашей информации он задержан по подозрению в совершении экономических преступлений», — цитирует пресс-службу СевГУ РИА «Новости».