СМИ: прохожие обезвредили неадекватного дебошира в Екатеринбурге

В Екатеринбурге двое прохожих вместе с сотрудником вневедомственной охраны обезвредили мужчину в неадекватном состоянии. Инцидент произошел в ночь на 4 июля на улице Викулова.

По словам очевидцев, у охранника на руках виднелись порезы, а сам дебошир был ранен в лицо. По их мнению, он так оказывал сопротивление при задержании, сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.

Прибывшие на место происшествия медики подтвердили, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Его приковали к каталке и увезли на машине скорой помощи в сопровождении полиции. Официальной информации по данному инциденту пока не поступало.