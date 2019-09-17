«Ъ»: маленькие бары в жилых домах предложили запретить

Продажу алкоголя в небольших барах и кафе, расположенных в жилых домах, намерены запретить. Правительство уже поддержало соответствующий законопроект. Его подготовили депутаты из «Единой России».

Новые ограничения по реализации спиртного касаются заведений, где площадь залов обслуживания не превышает 20 квадратных метров. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на копию отзыва на документ, подписанного вице-премьером РФ Константином Чуйченко.

Как объяснили авторы, проект направлен на то, чтобы соблюдался общественный порядок и права граждан на тишину и отдых в местах их проживания. Жильцам не нравится наличие кафе и баров в жилых домах. Кроме того, нередки случаи нарушения порядка на прилегающих территориях — во дворах и на детских площадках, — из-за чего поступают жалобы.

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Ограничение по площади зала обслуживания, заметили в кабмине, может оказать негативное влияние на рентабельность добросовестных участников рынка. Возникает вероятность и закрытия заведений. Кроме того, есть риск снижения предпринимательской активности и уровня конкуренции.

Законопроект в правительстве все же поддержали «концептуально». Его должны доработать ко второму чтению.

На днях документ передадут на рассмотрение в комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Проект, уверил источник, намерены поддержать. Новые нормы могут принять в текущую сессию.

Реализация инициативы повлечет за собой закрытие небольших кафе и баров. Всего по стране могут перестать работать около 10 тысяч подобных заведений, прежде всего тех, что торгуют пивом. По мнению участников рынка, расширить площади они не смогут — бизнес при этом потеряет рентабельность.