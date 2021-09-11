СМИ: пробы воздуха и воды взяли из дома в Москве, где жили скончавшиеся бабушка и внучка

Специалисты взяли пробы воздуха и воды в жилом доме на Совхозной улице в районе Люблино, где несколько человек госпитализировали с отравлением. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На данный момент рассматривается несколько версий ЧП. Одна из них состоит в том, что жильцам дома могло стать плохо из-за капитального ремонта. Предположительно, во время работ использовался опасный токсин. Другая версия — отравление арбузами.

Ранее стало известно, что 10 сентября из дома на Совхозной улице в Москве госпитализировали бабушку, маму и дочку с признаками отравления. Девочку и пенсионерку не смогли спасти, женщина остается в больнице.

Спустя день из этого дома с отравлением госпитализировали еще несколько человек.

«По некоторым данным, отравившиеся являются жильцами трех домов, однако ранее сообщалось, что все они проживают в одном доме, но в разных подъездах», — говорится в материале издания.

В субботу, по данным СМИ, в дом, где отравились люди пришли медики. Они спрашивали про самочувствие детей и уточняли, ели ли те недавно арбуз.

Следователи открыли уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».