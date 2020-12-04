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    04 декабря 2020, 14:06

    СМИ: Прилепин возглавит челябинские списки партии «За правду!»

    Артур Блянихов

    Писатель Захар Прилепин возглавит челябинские списки партии «За правду!» на предстоящих выборах в Госдуму, которые состоятся в следующем году. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Инсайдер напомнил, что Прилепин уже возглавлял избирательные списки партии на сентябрьских выборах в областное заксобрание.

    «На выборах большего масштаба ему тем более нет альтернативы, местные партийцы не смогут соперничать с ним по известности и харизме», — объяснил собеседник информагентства.

    В свою очередь член федерального политсовета партии «За правду!» Дмитрий Довженко добавил, что решение по списку примут в январе.

    «Сейчас продолжаются консультации», — обозначил он.