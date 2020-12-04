СМИ: Прилепин возглавит челябинские списки партии «За правду!»
Писатель Захар Прилепин возглавит челябинские списки партии «За правду!» на предстоящих выборах в Госдуму, которые состоятся в следующем году. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Инсайдер напомнил, что Прилепин уже возглавлял избирательные списки партии на сентябрьских выборах в областное заксобрание.
«На выборах большего масштаба ему тем более нет альтернативы, местные партийцы не смогут соперничать с ним по известности и харизме», — объяснил собеседник информагентства.
В свою очередь член федерального политсовета партии «За правду!» Дмитрий Довженко добавил, что решение по списку примут в январе.
«Сейчас продолжаются консультации», — обозначил он.