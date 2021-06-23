СМИ: правительство вернулось к вопросу акцизов на сладкие напитки

Минфин и Минсельхоз получили задание проработать вопрос по вводу акцизов на сладкие напитки. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на источники.

Представитель Минсельхоза рассказал газете, что в ведомстве эту идею не одобряют. По словам собеседника, акцизы могут привести к росту цен, снижению производства и потребления таких напитков. В Минсельхозе еще опасаются сокращения числа производителей и появления нелегального рынка.

В Минфине уточнили, что этот вопрос будут прорабатывать, окончательного решения еще нет и впереди обсуждение с другими министерствами целесообразности введения акцизов. Еще два источника «Ведомостей» рассказали, что в правительстве рассматривают два варианта ставки. Акциз может зависеть от стоимости напитка или содержания в нем сахара. По их словам, основная цель нововведения — это пополнение бюджета и забота о здоровье людей.

Как пишет издание, акциз на сладкие напитки предложили ввести еще пять лет назад. Тогда эту идею поддержали в Минздраве. Правительство возвращалось к обсуждению идеи в 2018 году. Ранее американские специалисты из отдела ревматологии, иммунологии и аллергии госпиталя Brigham and Women’s рассказали, что напитки с сахаром могут вызвать ревматоидный артрит.