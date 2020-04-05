СМИ: россиян решили временно освободить от пени за неуплату «коммуналки»

В СМИ появилась информация о том, что правительство РФ приняло решение отменить штрафы за задержку платежей по жилищно-коммунальным услугам. Пени не будут начисляться до 1 января следующего года.

По данным газеты «Коммертсант», такое решение было принято 2 апреля. Соответствующее распоряжение, по данным издания, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В Минстрое подтвердили РБК, что были среди тех, кто участвовал в подготовке такого документа.

Согласно документу, правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 года. При этом запрещено и отключение услуг за неуплату.

Как сообщило издание, энергетики, в свою очередь, попросили господдержки, так как эти меры вызовут резкий всплеск неплатежей. По их мнению, правительство должно субсидировать ставки по кредитам и дать бюджетные гарантии для их привлечения, а также предоставить отсрочки по налогам и снижение страховых взносов.

Ранее сообщалось, что в период самоизоляции расходы россиян на оплату ЖКУ могут вырасти приблизительно на 30%.