  • СМИ: после убийства мальчика детсад в Нарьян-Маре возобновил работу

    08 ноября 2019, 14:39

    Артур Блянихов

    В Нарьян-Маре детский сад «Сказка», где в конце октября произошло убийство одного из воспитанников, возобновил свою работу. Об этом сообщила «Газета.ru».

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    По словам дежурной, детсад работает в прежнем режиме. Согласно постановлению Роспотребнадзора, сегодня дошкольное учреждение закрыто из-за аварии на водопроводе.

    «С понедельника будем работать в обычном режиме», — пояснила собеседница издания.

    Уточняется, что 36-летний убийца маленького мальчика Денис Поздеев признал свою вину. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Также арестован и охранник, который пропустил преступника в здание «Сказки».