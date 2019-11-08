СМИ: после убийства мальчика детсад в Нарьян-Маре возобновил работу

Жизнь в Нарьян-Маре изменилась после убийства детсадовца Подробнее

По словам дежурной, детсад работает в прежнем режиме. Согласно постановлению Роспотребнадзора, сегодня дошкольное учреждение закрыто из-за аварии на водопроводе.

«С понедельника будем работать в обычном режиме», — пояснила собеседница издания.

Уточняется, что 36-летний убийца маленького мальчика Денис Поздеев признал свою вину. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Также арестован и охранник, который пропустил преступника в здание «Сказки».