СМИ: после кражи кислородной трубы в Чите завели уголовное дело

Возбуждено уголовное дело после кражи 13 метров медной трубы для подачи кислорода зараженным коронавирусом в городской больнице в Чите. Об этом сообщили источники РИА «Новости».

О возбуждении уголовного дела по статье о краже сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.

«Есть подозреваемый. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ „Кража“. Дело возбудила полиция», — сказал источник.

Из больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, украли трубу 19 октября. Кислород требовался пяти пациентам, так как без него они не могли жить. Их пришлось перевести в реанимацию другого корпуса. Ранее говорилось, что кислород подавался в корпус из 200 коек, а к разводке были подключены 150 из них.

Фактически никто не пострадал. В правительстве Забайкальского края отметили, что медицинский персонал сработал оперативно и профессионально.

Инженеры восстановили систему. Все пациенты, кому необходим кислород, получат лечение в полном объеме.

Полиция установила, что кислородную трубу срезали с крыши, где находилась бригада рабочих.