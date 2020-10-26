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    26 октября 2020, 10:47

    СМИ: после кражи кислородной трубы в Чите завели уголовное дело

    Борис Ломакин

    Возбуждено уголовное дело после кражи 13 метров медной трубы для подачи кислорода зараженным коронавирусом в городской больнице в Чите. Об этом сообщили источники РИА «Новости».
    СМИ: после кражи кислородной трубы в Чите завели уголовное дело

    О возбуждении уголовного дела по статье о краже сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.

    «Есть подозреваемый. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ „Кража“. Дело возбудила полиция», — сказал источник.

    Из больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, украли трубу 19 октября. Кислород требовался пяти пациентам, так как без него они не могли жить. Их пришлось перевести в реанимацию другого корпуса. Ранее говорилось, что кислород подавался в корпус из 200 коек, а к разводке были подключены 150 из них.

    Фактически никто не пострадал. В правительстве Забайкальского края отметили, что медицинский персонал сработал оперативно и профессионально.

    Инженеры восстановили систему. Все пациенты, кому необходим кислород, получат лечение в полном объеме.

    Полиция установила, что кислородную трубу срезали с крыши, где находилась бригада рабочих.