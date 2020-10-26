СМИ: после кражи кислородной трубы в Чите завели уголовное дело
О возбуждении уголовного дела по статье о краже сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.
«Есть подозреваемый. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ „Кража“. Дело возбудила полиция», — сказал источник.
Из больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, украли трубу 19 октября. Кислород требовался пяти пациентам, так как без него они не могли жить. Их пришлось перевести в реанимацию другого корпуса. Ранее говорилось, что кислород подавался в корпус из 200 коек, а к разводке были подключены 150 из них.
Фактически никто не пострадал. В правительстве Забайкальского края отметили, что медицинский персонал сработал оперативно и профессионально.
Инженеры восстановили систему. Все пациенты, кому необходим кислород, получат лечение в полном объеме.
Полиция установила, что кислородную трубу срезали с крыши, где находилась бригада рабочих.