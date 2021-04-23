СМИ: поправки в закон о домашнем насилии внесут в Госдуму в течение полугода

Поправки в Уголовный кодекс России об ужесточении наказания за домашнее насилие внесут в Госдуму в течение полугода. Изменить норму потребовал Конституционный суд (КС) в начале апреля.

Статья 116.1 «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию», по мнению КС, не обеспечивают уголовно-правовую защиту человеку, который живет под одной крышей с ранее судимым по этой статье и подвергается домашнему насилию. О сроках внесения поправок написала газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Проект нового федерального конституционного документа необходимо внести в Госдуму не позднее сентября.

Однако изданию в Госдуме сообщили, что поправки не будут разработаны и внесены правительством до конца весенней сессии, которая завершится 24 июня. Как сообщил первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, это будет делать восьмой созыв после сентябрьских выборов в Госдуму.

Политик отметил, что в 2017 году закон, который перевел побои, нанесенные близкими родственника, их уголовных в административные правонарушения, когда насилие произошло впервые.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев считает, что поправки в законодательстве ничего не изменят. По его мнению, с домашнем насилием нужно бороться с помощью улучшения уровня жизни россиян.

«Никакого ужесточения этих норм не требуется. Все эти драки и разборки, на мой взгляд, случаются из-за низкого уровня жизни населения. Если это изменить, то насилия будет меньше. Наказаниями не воспитаешь и побои не искоренишь, не случайно есть мнение, что наша исправительная система еще никого не исправила», — сказал он изданию.

По мнению депутата, закон о домашнем насилии был бы нуден, если бы речь шла о массовом характере, а не о единичных случаях.