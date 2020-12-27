СМИ: полиция задержала налетчика из московского банка
Полицейские задержали мужчину, который 22 декабря ворвался с пистолетом в Заубер банк в центре Москвы и потребовал деньги. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Подозреваемый в данном преступлении задержан», — отметил источник агентства.
Им оказался 29-летний уроженец Киргизии. Подозреваемый сопротивлялся при задержании.
Молодой человек устроил разбойное нападение на банк на Зацепском Валу 22 декабря, около 18:00. Он угрожал сотрудникам пистолетом и требовал деньги. Мужчина несколько раз выстрелил и скрылся, так ничего и не взяв. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Ранее сотрудники МВД в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове. Налетчиком оказался 30-летний молодой человек, который ранее работал барменом. Свой поступок он объяснил потребностью в деньгах из-за потери работы.