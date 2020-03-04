СМИ: полиция вычислила распространителей фейков о вспышке коронавируса в Москве

Следствие установило несколько подозреваемых, которые распространяли ложную информацию. По ним сейчас проводится доследственная проверка.

Как пишет «Интерфакс», со ссылкой на источник в правоохранительных органах, скоро будут приняты меры по удалению постов в социальных сетях.

2 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице зафиксирован первый случай заболевания. Мужчина, который недавно вернулся из Италии, и все контактировавшие с ним люди были госпитализированы.

В этот же день компания Group-IB зафиксировала более 9,5 тысячи постов, репостов и иных публикаций, в которых утверждается, что власти скрывают данные о массовом заражении москвичей.

Специалисты Group-IB провели анализ вброса о массовом заражении в Москве, и выяснилось, что сообщения рассылают намеренно. Эксперты предполагают, что таким образом злоумышленники хотели создать панику среди жителей Москвы.