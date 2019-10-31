СМИ показали видео мужчины с ножом в детсаду Нарьян-Мара

Подозреваемый в убийстве прошел от пункта охраны по маленькому коридору на первом этаже. Так он оказался у лестницы, которая идет на второй этаж. На кадрах видно, что мужчина поднимается по ней. В левом рукаве куртки он прячет нож.

Охранники без вопросов пропустили мужчину, потому что приняли его за одного из родителей. Они дистанционно открыли ему дверь. Об этом рассказал губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, сообщило РИА «Новости».

«На настоящий момент известно, что сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно открыл дверь постороннему человеку», — отметил он.

СМИ: охранявший детсад в Нарьян-Маре ЧОП проверят следователи Подробнее

Лестница сразу же приводила в спальню, где во время тихого часа спали воспитанники. Подозреваемый убил первого попавшегося ребенка.

Возбуждены уголовные дела по трем статьям: «Убийство малолетнего», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Их завели в отношении сотрудников ЧОП и детского сада. Подозреваемый задержан.

Мужчина находился на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.