СМИ показали видео избиения сына Жванецкого у ресторана в Москве

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого избили возле одного из столичных ресторанов. Драка на западе Москвы, в которой пострадал Дмитрий Жванецкий, попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Кадры случившегося опубликовал телеканал Рен ТВ. Они сделаны устройством, установленным у ресторана «Цыцыла» на Минской улице.

Камера запечатлела, как один из нападавших ногами бьет молодого человека, лежащего у входа в ресторан. Из его карманов неизвестные вытаскивают вещи.

Жванецкий-младший рассказал, что его вместе с другом попытались ограбить. Он уже заявил о случившемся в полицию.

«Сначала мы вступились за девушку, потом на нас напали», — пояснил Дмитрий, которому потребовалась медицинская помощь.

Представитель Жванецкого Олег Сташкевич в разговоре с сайтом газеты «Вечерняя Москва» назвал произошедшее «обычной молодежной потасовкой». По его словам, здоровью Дмитрия ничто не угрожает.

Ранее СМИ писали, что сын артиста получил травму ноги, а его приятель — перелом носа и гематому головы.