    09 января 2020, 08:30

    СМИ показали видео избиения сына Жванецкого у ресторана в Москве

    Александра Ломейко

    Сына народного артиста России Михаила Жванецкого избили возле одного из столичных ресторанов. Драка на западе Москвы, в которой пострадал Дмитрий Жванецкий, попала в объектив камеры видеонаблюдения.

    Кадры случившегося опубликовал телеканал Рен ТВ. Они сделаны устройством, установленным у ресторана «Цыцыла» на Минской улице.

    Камера запечатлела, как один из нападавших ногами бьет молодого человека, лежащего у входа в ресторан. Из его карманов неизвестные вытаскивают вещи.

    Жванецкий-младший рассказал, что его вместе с другом попытались ограбить. Он уже заявил о случившемся в полицию.

    «Сначала мы вступились за девушку, потом на нас напали», — пояснил Дмитрий, которому потребовалась медицинская помощь.

    Представитель Жванецкого Олег Сташкевич в разговоре с сайтом газеты «Вечерняя Москва» назвал произошедшее «обычной молодежной потасовкой». По его словам, здоровью Дмитрия ничто не угрожает.

    Ранее СМИ писали, что сын артиста получил травму ноги, а его приятель — перелом носа и гематому головы.