Общество 16 ноября 2022, 10:36 СМИ показали первые кадры с места вероятного подрыва нефтебазы в Орловской области «Сигнал» опубликовал первые фото с места подрыва нефтебазы в Орловской области

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В Сети появились первые кадры, предположительно, с места подрыва нефтебазы в Орловской области. Фото опубликовал Telegram-канал «Сигнал».

На первом кадре оборудование нефтебазы еще цело, на втором в нем заметны пробоины, оно почернело и обуглилось.

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Губернатор Андрей Клычков сообщил, что нефтебазу в селе Стальной Конь подорвали сегодня около 04:00 — предположительно, с использованием беспилотника. На место выехали все оперативные службы. Происшествие обошлось без пострадавших.

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Орловская область расположена вблизи Курской и Белгородской, которые граничат с Украиной и регулярно попадают под обстрелы со стороны ВСУ. К примеру, накануне под ударом оказался белгородский поселок Ленинский в Шебекинском городском округе, а затем - Шебекино. Если первый из этих обстрелов обошелся без пострадавших, то в результате второго погибли три мирных жителя. Двое скончались на месте, еще один — в больнице. В Сети распространились кадры с последствиями удара по Шебекино.