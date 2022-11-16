16 ноября 2022, 10:36
СМИ показали первые кадры с места вероятного подрыва нефтебазы в Орловской области
«Сигнал» опубликовал первые фото с места подрыва нефтебазы в Орловской области
В Сети появились первые кадры, предположительно, с места подрыва нефтебазы в Орловской области. Фото опубликовал Telegram-канал «Сигнал».
На первом кадре оборудование нефтебазы еще цело, на втором в нем заметны пробоины, оно почернело и обуглилось.
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Губернатор Андрей Клычков сообщил, что нефтебазу в селе Стальной Конь подорвали сегодня около 04:00 — предположительно, с использованием беспилотника. На место выехали все оперативные службы. Происшествие обошлось без пострадавших.
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Орловская область расположена вблизи Курской и Белгородской, которые граничат с Украиной и регулярно попадают под обстрелы со стороны ВСУ. К примеру, накануне под ударом оказался белгородский поселок Ленинский в Шебекинском городском округе, а затем - Шебекино. Если первый из этих обстрелов обошелся без пострадавших, то в результате второго погибли три мирных жителя. Двое скончались на месте, еще один — в больнице. В Сети распространились кадры с последствиями удара по Шебекино.
Нефть
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