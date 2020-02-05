СМИ показали, как живут вернувшиеся из Уханя россияне

Прибывшая из КНР россиянка Алена Григорова рассказала, что сейчас находится в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» в Тюменской области. Заселили по два-три человека. Каждому из прибывших выдали специальные пакеты для одежды. Ее обработают и дезинфицируют.

По данным издания, первый самолет из Уханя приземлился сегодня в Тюмени. На его борту находились 80 россиян. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Позднее прилетело второе воздушное судно с 64 людьми на борту.