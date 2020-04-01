СМИ показали, как выглядит спецпропуск на время самоизоляции в Татарстане

Правительство Татарстана утвердило специальные SMS-пропуска, чтобы жители могли поехать в банк или на дачу во время режима самоизоляции. Код с отмеченными датой и временем будет приходить на телефон.

Как будет выглядеть спецпропуск, показало в Telegram-канале РИА «Новости». Судя по фото, гражданам будет необходимо отправить SMS с номером цели своей поездки. В ответ придет сообщение с длинным кодом, данными и разрешенным временем. Например, для посещения банка или почты выделили час.

Источник фото: t.me/rian_ru

Как ранее рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, спецпропуск позволит жителям во время самоизоляции сходить в суд, банк, на почту или отвезти ребенка в школу или детский сад. С SMS-кодом можно будет поехать на дачу или отвезти родственникам лекарства и товары первой необходимости.

При этом гражданам не нужно получать пропуска для похода в ближайший магазин или аптеку. Все правила во время режима самоизоляции действуют без SMS.

По состоянию на 1 апреля в России насчитывается 2777 случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов — 24. Врачам удалось вылечить от COVID-19 уже 190 пациентов.