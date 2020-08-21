СМИ показали фото еще одного ДТП с участием Ефремова

Журналисты узнали о еще одном дорожно-транспортном происшествии с участием Михаила Ефремова. Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото с места ЧП.

Речь идет о ДТП, которое произошло 22 октября 2019 года на улице Малая Бронная в центре Москвы. Тогда, по данным телеканала, актер на своем Jeep Grand Cherokee наехал на чужой автомобиль.

На снимке видно, что машина артиста припаркована поперек тротуара. Ефремов стоит рядом с ней.

Телеканал написал, что у пострадавшего не было претензий к Ефремову. Также участники ДТП не обращались в полицию. После случившегося актер пошел в ресторан неподалеку.

Общественный резонанс получила другая авария с участием Михаила Ефремова. Он, будучи в нетрезвом состоянии, вечером 8 июня на своем Jeep Grand Cherokee врезался в грузовичок курьера по доставке еды Сергея Захарова. ДТП произошло в центре Москвы. Мужчина через несколько часов скончался в больнице.

После этого артиста задержали и отправили под домашний арест. В его отношении открыли уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В августе начался судебный процесс над Ефремовым.

Его адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер действительно не помнит момента аварии. Экспертиза выявила у артиста расстройство личности и синдром зависимости от спиртного. Если Ефремова признают виновным, то его ждет от пяти до 12 лет тюрьмы.