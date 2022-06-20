СМИ подсчитали, сколько стоит собрать школьника на выпускной

В этом годы российские школьницы потратят на выпускные наряды и аксессуары к ним в среднем 10 тысяч рублей. Такие данные маркетплейсов привели «Известия». При этом стилисты рекомендуют девушкам присмотреться не только к платьям, но и к брючным костюмам, которые сейчас находятся в тренде.

«Самое дорогое вечернее платье от российского дизайнера, вручную расшитое кристаллами и бисером, можно приобрести за 113 тысяч, а самое бюджетное — черное платье из кружева — за 500 рублей», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Wildberries.

Что касается костюмов, то, по данным Ozon, спрос на такие комплекты в мае — начале июня 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом год назад в пять раз. Наибольшим спросом среди выпускниц по всей стране сейчас пользуется классический белый костюм с брюками.

Для молодых людей стоимость образа на выпускной обходится чуть дешевле — в семь-девять тысяч рублей, что сопоставимо с прошлогодними расценками.

Помимо одежды, родителям выпускников предстоит потратиться на аренду площадки для мероприятия и атрибуты для празднования — все это обойдется семейному бюджету еще примерно в 30 тысяч рублей.

При этом эксперты сообщили, что в Москве одним из востребованных форматов сейчас являются выпускные за городом. А вот в регионах чаще всего вчерашних школьников провожают во взрослую жизнь в кафе и ресторанах.