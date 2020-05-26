СМИ: подозреваемый в убийстве кубинки полностью менял имя

По данным источник издания, виновником убийства мог стать Александр А. в возрасте 39 лет. Источник рассказал журналистам о том, что в 2018 году мужчина изменил имя и фамилию. В прошлом он был Григорием К. Родился в Нальчике.

Ранее труп кубинки нашли в мусорном баке в Москве. В СМИ появилась информация о том, что убитая принимала участие в наркотической оргии.