СМИ: подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину

Подозреваемым числится приезжий из Казахстана, у которого нет документов, жилья и средств к существованию, утверждает собеседник издания. «Отпираться не стал, сказал, что это он был у женщины в доме, куда забрался, чтобы найти какую-нибудь еду», — сказал источник агентства.

Во время поисковых мероприятий полицейские нашли мужчину в шалаше в лесу неподалеку от поселка, в котором живет Памфилова.

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По словам источника агентства, мигрант назвал свое имя — Башит Карабалаев, ему 36 лет. Мужчина приехал в Россию из Казахстана несколько лет назад, работал разнорабочим, сообщил собеседник «Интерфакса». Однако потом потерял документы и из-за этого не мог трудоустроиться. Поэтому он перебивался случайными заработками, попрошайничал и совершал мелкие кражи. Жил тоже, где придется. Так, летом мигрант ночевал в лесу, зимой — на вокзалах и теплотрассах.

Возбуждено уголовное дело о разбое, мигрант проходит по нему как подозреваемый. В ближайшее время следователи допросят уроженца Средней Азии. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

По решению генерального прокурора Юрия Чайки, дело передано из МВД в центральный аппарат СК. Генеральная прокуратура взяла его под контроль.

Злоумышленник через окно проник в дом в Московской области в ночь 6 сентября. Вскоре он увидел Памфилову и напал на нее, но женщина не растерялась и кинула в грабителя стул. После этого председатель ЦИК выгнал преступника из помещения и вызвал полицию.