СМИ: подозреваемого в поджоге тюменского чиновника проверили на полиграфе
Бывший глава Ярковского района Евгений Щукин, подозреваемый в поджоге, успешно прошел тест на детекторе лжи в тюменском СИЗО. Об этом сообщило агентство Urа.ru со ссылкой на источник.
По его словам, проверка прошла успешно. Обвинения не подтвердились. Щукин отправился обратно в колонию, чтобы спокойно отбыть свой срок.
В поджоге экс-главу Ярковского района обвинил местный житель Владимир Матаев. Мужчина заявил, что Щукин таким образом мстил ему за работу в Общественной палате муниципалитета.
21 февраля Щукина осудили по статье о превышении должностных полномочий и приговорили к трем годам колонии общего режима. Семь лет назад чиновник незаконно выделил земли под строительство жилого дома в поселке Винзили в границах санитарно-защитной зоны завода ООО «Инвест-силикат-стройсервис».