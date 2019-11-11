СМИ: «Почта России» сократила сроки доставки посылок

Сроки доставки посылок у «Почты России» станут меньше. Своего адресата они найдут в течение двух-восьми суток — в зависимости от направления.

Новые нормативы по скорости доставки вступят в силу с 15 ноября, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя организации.

Большинство жителей России получат отправленные им посылки не позже, чем через два дня с момента отправки. Например, из городов-миллионников в населенные пункты, где живут более 100 тысяч человек, и обратно почтовые отправления будут идти в течение двух-трех суток.

В некоторые города с численностью населения свыше 500 тысяч человек посылки, отмечено в материале, должны доставлять через один день. Столько же времени займет их доставка из Москвы в некоторые города Подмосковья, в том числе в Балашиху, Мытищи, Королев, Подольск, Химки и другие.

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Первый заместитель генерального директора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин пояснил, что сроки доставки пересмотрели впервые с 2016 года. Связано оно с крупными инвестициями в инфраструктуру. Кроме того, пересмотрены схемы маршрутов, а сроки сортировки почтовых отправлений стали меньше.

До 2023 года, как следует из программы развития АО «Почта России», инвестиции составят 133 миллиарда рублей. На информационные технологии и цифровые сревисы пустят 40 миллиардов, а на логистику — 48 миллиардов рублей. На эти сферы приходятся основные вложения.