СМИ: победителей олимпиады в Кирове наградили майонезом и кетчупом

Школьникам из Кирова, победившим во всероссийской школьной олимпиаде, вручили необычные подарки. Отличники получили наборы с кетчупом и майонезом.

Награждение проходило в городской администрации, сообщило издание «Источник Онлайн». Подарки 19 школьникам передал ее глава Дмитрий Осипов.

«Достичь высоких результатов удается не всем, но вам это оказалось под силу», — сказал он во время торжественной церемонии, выразив надежду, что подростки применят свои знания для развития Кирова.

Позже родители школьников рассказали Telegram-каналу издания, что ученикам вручили грамоту, две упаковки кетчупа и два пакета майонеза.

«Теперь ребята точно в науку пойдут! Такие подарки на дороге не валяются!» — съязвили в комментариях к публикации.