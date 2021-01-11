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    11 января 2021, 22:53

    СМИ: площадку «Дома-2» используют для съемок нового реалити-шоу

    Артур Блянихов

    На территории, где располагаются объекты телевизионного долгостроя «Дом-2», стартовали съемки другого шоу. Об этом сообщили «Дни.ру».

    По данным издания, на площадку «Дома-2» съехались блогеры из TikTok. Также на территории телестройки остались 14 участников реалити-шоу, которые пользуются среди зрителей наибольшей популярностью.

    Отмечается, что пока никто из них не получает зарплату. По словам менеджера проекта, ребята не теряют надежду на то, что съемки «Дома-2» возобновятся в новом формате.

    «Никакой оптимистичной информации нет», — добавил он.