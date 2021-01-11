СМИ: площадку «Дома-2» используют для съемок нового реалити-шоу

По данным издания, на площадку «Дома-2» съехались блогеры из TikTok. Также на территории телестройки остались 14 участников реалити-шоу, которые пользуются среди зрителей наибольшей популярностью.

Отмечается, что пока никто из них не получает зарплату. По словам менеджера проекта, ребята не теряют надежду на то, что съемки «Дома-2» возобновятся в новом формате.

«Никакой оптимистичной информации нет», — добавил он.