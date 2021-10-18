СМИ: племянник Кадырова не получил краповый берет на испытаниях

Абдул-Керим Кадыров, который является племянником главы Чечни Рамзана Кадырова, был снят с испытаний на краповый берет в Ставропольском крае. Об этом в своем Telegram-канале WarGonzo написал военный журналист Семен Пегов.

Главный совет краповых беретов провел экстренное заседание, в ходе которого сообщили, что племянник Кадырова был снят с испытаний задолго до финиша и шумихи в СМИ. Родственник главы Чечни выбыл еще на марше. И говорить о каком-то «особом отношении» здесь не приходится, отметил автор Telegram-канала.

Во время соревнований, проходивших на полигоне учебного центра «Тамбукан» на Ставрополье бойцы 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» отказались от своих беретов в знак протеста против нечестной игры кандидатов из Чечни. В СМИ писали, что друзья некоторых бойцов во время марш-броска якобы подвозили их на машинах. Сообщалось также о драке между бойцами спецназа, но в Росгвардии это опровергли. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил, что на соревнованиях не было никаких выяснений отношений, а победил в них сильнейший.