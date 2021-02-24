Популярную молодую писательницу Аделину Шелдон нашли мертвой в квартире на юго-западе Москвы. Есть предположение, что 20-летняя девушка скончалась из-за модных сейчас диет.

Об этом сообщил РЕН ТВ. Издание уточнило, что девушку нашли мертвой в квартире — по предварительной информации, она не ела несколько дней. Пока неизвестно, по какой причине она не ела. Mk.ru со ссылкой на хозяина квартиры рассказал, что девушка давно снимала у него жилье. Спустя год она уехала, но в январе прошлого года позвонила и захотела вернуться.

Мужчина рассказал, что она заплатила за квартиру за первый месяц и сказала, что получит гонорар, как только сдаст проект. Однако что-то пошло не так, и сделка сорвалась, а вскоре началась пандемия. Собеседник отметил, что девушка не раз говорила, что с работой все плохо, однако от предложений пойти репетитором иностранных языков отказывалась. За квартиру она не платила, но хозяева разрешили ей жить.

Хозяин квартиры рассказал, что созванивался с Аделиной 4 февраля — она ни на что не жаловалась. Спустя несколько недель его жена попыталась связаться с писательницей, но та не отвечала. Тогда мужчина решил съездить к ней и проверить, все ли хорошо. Попасть в квартиру он смог только с помощью слесаря. На полу в комнате он увидел мертвую девушку. Было ясно, что она пролежала там не один день.

Мужчина сразу вызвал медиков и полицию. Правоохранители, по данным издания, не обнаружили следов насильственной смерти. По одной из версий, писательница придерживалась сухого голодания — в квартире почти не нашли еды. Никто не заметил исчезновения девушки, потому что она вела затворнический образ жизни.