СМИ: первую партию самых дорогих iPhone раскупили в России

Прототип iPhone-2020 слили в Сеть Подробнее

Согласно информации интернет-магазина Apple, в России закончились доступные модели iPhone 11 Pro и Pro Мах. Они появятся только к концу октября, а iPhone 11 фиолетового цвета покупатели смогут получить только в последних числах месяца или же в начале ноября. Версию в зеленом цвете обещают россиянам через три-четыре недели.

Как пишет издание, за неделю с момента старта продаж распродали 40 тысяч новых iPhone, но официальные цифры пока не приводятся.

По словам ритейлеров, некоторые модели были в дефиците уже в первый день продаж. Сейчас покупателям не доступны гаджеты с большими объемами памяти.

Несмотря на эти данные, ведущий мобильный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заверил, что никакого дефицита устройств новой яблочной линейки нет.

«Продажи iPhone 11 в России обновили новый антирекорд. За шесть дней падение год к году 20%, если сравнивать все три 11 против трех прошлогодних», — написал он в Twitter.

Продажи новых iPhone начались в России утром 20 сентября. За iPhone 11 просят от 60 тысяч рублей, 11 Pro обойдется в сумму более 90 тысяч рублей. Ценник самого большого гаджета Pro Max с памятью в 512 гигабайт составляет порядка 132 тысяч рублей.